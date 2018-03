Festa del papà: nel giorno dedicato a San Giuseppe qualche idea per voi.

Festa del papà oggi 19 marzo

La festa dedicata a tutti i papà viene festeggiata in tutto il mondo. Nei Paesi cattolici oggi, 19 marzo, in ossequio al papà “adottivo” di Gesù, San Giuseppe (la data è tradizionalmente legata alla sua morte), mentre in America ad esempio la ricorrenza cade la terza domenica di giugno. Curiosità: in Italia fino al 1977 era un giorno festivo.

Qualche idea per una sorpresa speciale

C’è sempre tempo, nel corso della giornata, per un’idea particolare, in modo da arrivare a casa dopo la giornata di lavoro con un piccolo (o grande) cadeau. Naturalmente per tutte le età, ovvero dai papà giovani a quelli ormai diventati anche nonni.

Dalla classica bottiglia di vino a qualcosa per farli tornare bambini

Un classico resta la sempre apprezzatissima bottiglia di vino, declinata volendo anche sulla moda del momento delle birre artigianali. Ma in Rete vanno per la maggiore anche giochi, da fare coi bimbi (in teoria) ma che appassionano i papà, come i kit per costruire vari tipi di modellini.

Tralasciando magliette, portachiavi, tazze e quant’altro con le varie dediche al papà migliore del mondo, cose particolari non mancano: dall’accapatoio Star Wars per trasformarsi in Chewbacca o nel cattivissimo imperatore al kit per la pulizia delle scarpe o a quello per la cura della barba, dai tool per i patiti del barbeque a al set professional per il gioco delle bocce o ai mini-biliardi da scrivania.

Beh, insomma… alla fine la regola è sempre la stessa: che il regalo sia sentito.