Genitori in coda a Fagnano Olona per iscrivere i bimbi all’asilo.

Genitori in coda per 51 posti

Coda record per l’iscrizione dei bambini alla scuola materna di piazza Di Dio di Fagnano Olona. Per i 51 posti disponibili quest’anno i primi genitori si sono presentati fuori dalla scuola paritaria a mezzanotte. Tuttavia le porte dell’asilo si apriranno alle 14.30. Uguale: 14 ore e mezzo di attesa.

Tutti gli anni stessa storia

È quanto accade puntualmente tutti gli anni, con più o meno bagarre in base al numero di bambini che resteranno fuori. Gli asili in paese sono tre. La scuola dell’infanzia statale Giovanni Paolo II. Poi ci sono l’asilo Tronconi a Bergoro e appunto la scuola materna di piazza Di Dio. Spesso, e quest’anno più del solito, i posti liberi nelle tre scuole è inferiore al numero dei bambini nati in paese nell’annata che si presenta all’iscrizione.