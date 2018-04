In arrivo 100 milioni per la riqualificazione degli edifici scolastici. L’assessore Melania Rizzoli: “Interventi per messa in sicurezza e adeguamento alla normativa”.

Dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro il riparto alla Lombardia per interventi di edilizia scolastica. Lo ha annunciato oggi Melania Rizzoli, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, intervenuta alla conferenza stampa del dopo giunta insieme al presidente di Regione Attilio Fontana.

Quali interventi?

Una bella notizia per i sindaci e i comuni – ha precisato la Rizzoli che ha voluto spiegare nel dettaglio a quali azioni sono destinate le risorse: si va dalle ristrutturazioni straordinarie alla messa in sicurezza, all’adeguamento sismico in base alle caratteristiche dei territori e alle norme anti incendio. Ma rientrano anche l’efficientamento energetico di immobili di proprieta’ pubblica degli enti locali destinati all’educazione scolastica”.

“In Lombardia sono presenti oltre 5.800 edifici scolastici a gestione statale e l’aggiornamento e i dati relativi a ogni immobile confluisce all’Anagrafe dell’edilizia scolastica regionale che a loro volta fanno riferimento al sistema nazionale dell’edilizia scolastica presso il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca”.

I criteri per l’assegnazione dei fondi

L’assessore ha anche precisato i criteri fissati nella delibera approvata dalla giunta e che sono conformi all’impostazione nazionale per l’assegnazione dei fondi: “Progetti superiori ai 100mila euro, con un massimo dell’80% del contributo riservato ai Comuni e del 100% per Province e Citta’ Metropolitana, cui si aggiunge una riserva del 25% per le Province e le Citta’ Metropolitana con risorse del Miur”.

“Saranno valorizzati gli interventi di alta qualita’ progettuale – ha rimarcato l’assessore regionale – e la possibilita’ di utilizzo extrascolastico degli spazi scolastici. E’ atteso a giorni l’avviso per la raccolta dei fabbisogni nell’edilizia scolastica sulla programmazione nazionale per il triennio 2018-2020” – ha concluso Rizzoli.