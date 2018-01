Iscrizione scuola oggi è il giorno X. Alle 8 infatti si sono aperti gli sportelli online per iscrivere i propri figli alle scuole dell’obbligo di tutta Italia. Dalla primaria, alle superiori. Come già successo lo scorso anno, il sito del Miur è andato in tilt per i troppi accessi effettuati.

Iscrizione a scuola sito in tilt

In questo momento si registrano svariati problemi nell’accesso al sito che non risulta raggiungibile nella sezione “Accedi al servizio”. Ricordiamo che inviare la domanda per primi NON dà priorità di accoglimento da parte della scuola. Semplicemente, metterà ancora di più sotto pressione i server del Ministero.

