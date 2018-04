Le classi II^ D e F della Scuola media “Tosi” di Legnano sono state a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una visita didattica.

Lezione a Palazzo Pirelli

46 alunni della Scuola media “Tosi” tra ragazze e i ragazzi, sono stati accompagnati dalle professoresse Giovanna D’Errico, Antonella Ruggiero e dal docente Paolo La Rosa a Palazzo Pirelli. Sono stati ricevuti in Aula consiliare dove hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla stesura e l’approvazione delle leggi. Sono state inoltre presentate le mansioni delle Authorities del Consiglio: Difensore regionale, Garante infanzia e Corecom Lombardi. I ragazzi hanno poi eletto uno di loro a Presidente del Consiglio regionale, sperimentando le modalità di voto elettronico in dotazione all’Aula, per poi discutere e approvare alcune loro proposte come in una vera seduta d’Aula. Quindi una visita al Belvedere del 31° piano, i giovani ospiti hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.