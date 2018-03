Mutua Sanità Cesare Pozzo sarà alla fiera “Fà la cosa giusta 2018” dal 25 al 28 marzo a Fieramilanocity.

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo

Cesare Pozzo è una società di mutuo soccorso che, in un contesto sociale in cui i servizi sanitari continuano a subire tagli sostanziali, è sempre più permeata dal tema della Sanità Solidale. E’ una rete fatta i donne, uomo e giovani che hanno deciso di sviluppare un metodo concreto e funzionale per affrontare senza paura le spese sanitarie e socio-assistenziali che altrimenti sarebbero a carico esclusivo delle famiglie.

Incontriamoci in fiera

Cesare Pozzo sostiene da anni la fiera e accanto allo stand in cui fornisce a cittadini e imprese le informazioni utili ai piani di assistenza sanitaria e aziendale, ha deciso di ampliare la propria presenza realizzando la Piazza Welfare CesarePozzo, dove si svolgeranno laboratori per le scuole e numerosi incontri organizzati in collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore. Dutane i tre giorni di fiera, i responsabili di CesarePozzo saranno a disposizione dei visitatori per parlare delle attività della Mutua e per presentare i piani di assistenza sanitaria integrativa dedicati alla salute dei cittadini. Al tempo stesso le imprese interessate ad avviare un rapporto di collaborazione con CesarePozzo avranno l’occasione giusta per porre basi adeguate atte a garantire un solido fondo sanitario integrativo ai propri dipendenti. CesarePozzo sarà presente anche con uno stand realizzato per ospitare i partner Welf@reIN, Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità e il Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos Aires. Cesare Pozzo sarò nello stand TC1 sarà nella sezione servizi per la sostenibilità nel Padiglione 3, mentre La Piazza Welfare Cesare Pozzo sarà nello stesso padiglione ma allo stand TD21 e i partner si troveranno allo stand SD7.

Laboratori ed attività per i più giovani

I più giovani avranno l’occasione di avvicinarsi alla cultura della mutualità con il nostro laboratorio “A scuola di mutualità, la forza della collettività, i principi di solidarietà.” Il laboratorio si terrà venerdì dalle 10.00 alle 11.00 e sarà incentrato sui temi di mutuo aiuto e mutuo soccorso, con argomenti che varia da strumenti di tutela ed aggregazione sorti nella seconda metà dell’800 a strumenti di assistenza sanitaria e sociale integrativa.

