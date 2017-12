Offerta formativa, i contributi dell’Amministrazione di Cusago

Offerta formativa, ecco i contributi alla scuola da parte del Comune di Cusago.

Come ogni anno l’amministrazione comunale porta un contributo all’offerta formativa della scuola con percorsi e progetti condivisi che vengono finanziati integralmente dalla pubblica amministrazione e offerti alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto riguarda quest’ultima, i ragazzi che frequentano le medie hanno una proposta diversificata in base alla classe; le prime parteciperanno al progetto «Star bene in classe», che ha lo scopo di contribuire a creare relazioni positive tra bambini e ragazzi in crescita. Per le seconde, invece, è stato pensato «My Way», che propone di utilizzare il teatro per dar vita a un percorso educativo sulle emozioni. Inoltre sono previste visite alle Ville del Naviglio Grande. In riferimento alla scuola elementare, poi, le classi terze avranno l’opportunità di prender parte al progetto «Nuoto gratis»; da ultimo, le quinte a «Parole dette e non dette», che ha lo scopo di sostenere i bambini e le bambine nel percorso di crescita e di conoscenza rispetto al proprio corpo. Chi fosse interessato può trovare tutte le informazioni già disponibili sul sito del comune di Cusago.