Olimpiadi delle Scienze Naturali

L’11, 12 e 13 maggio si disputerà la finale nazionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali alla LIUC-Università Cattaneo promessa sall’ANISN e finanziata dal MIUR. Parteciperanno i migliori studenti in Biologia e Scienze della Terra provenienti da tutta Italia. Interverranno 157 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, soprattutto Licei Scientifici, insieme a 30 studenti della scuola secondaria di primo grado. Questi ultimi nel contesto delle Olimpiadi disputeranno la finale dei Giochi delle Scienze sperimentali. Tra gli studenti finalisti, anche Virginia Lucchina dell’ISISS Geymonat di Tradate.

Come è nato il progetto

Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Un’occasione importante, inoltre, per un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane e con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee. Biologia e Scienze della Terra le due sezioni del premio con 4 studenti premiati per ciascuna, che parteciperanno poi alle IBO (Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia.

Il programma della giornata

Gli studenti saranno accolti alla LIUC venerdì 11 maggio con una cerimonia di inaugurazione a cui prenderà parte anche il Rettore, prof. Federico Visconti insieme alle autorità del territorio, mentre sabato si misureranno con le prove scritte, volte a testare conoscenze e competenze e successivamente, per coloro che le supereranno, con quelle pratiche (attività al microscopio, classificazioni ecc). Gli altri studenti potranno invece partecipare ad alcune attività seminariali condotte dai docenti della LIUC.

Gli incontri

Nel dettaglio, gli studenti potranno partecipare ai seguenti incontri: “C’era una volta… L’industria prima della Fabbrica 4.0.” (per un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni esempi di cinema industriale), “Il Laboratorio I-Fab, le stampanti 3- D e la Fabbrica del Futuro” (con un’attività esperienziale nella fabbrica simulata della LIUC) e “Ricercare per imparare … oltre Google” (per un’introduzione all’uso consapevole delle fonti, anche in Rete). La cerimonia di chiusura, con la premiazione dei vincitori, si svolgerà domenica 13 maggio alla LIUC dalle ore 9.30 alle 12.00.