Parità di genere, al convegno di Milano ha relazionato anche Giulia Bossi, giovane studentessa dell’istituto Torno di Castano Primo.

Parità di genere: il convegno

Il 9 maggio all’Auditorium Testori di Milano convegno tutto al femminile al Salone dello Studente Campusorienta. Titolo del convegno “1,2, 3 STEAMiamoci. L’importanza della parità di genere, formativa e professionale, in ambito scientifico”, un momento importante della manifestazione da anni dedicata ai temi dell’orientamento.

Il titolo ‘STEAMiamoci’ gioca in maniera efficace con la formula “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics), che sintetizza i saperi scientifici dalla nostra società. Ma chi deve “stimarsi” di più? Chi deve far valere la propria intelligenza, creatività, preparazione nell’area STEM? Loro: le ragazze! E all’Auditorium della Regione le ragazze c’erano, giovanissime e pronte a far vedere di che cosa sono capaci.

Giulia Bossi e il concorso “STEAM like a lady”

Tra le relatrici d’eccezione anche la studentessa del Torno Giulia Bossi, che ha partecipato grazie al concorso “STEAM like a lady”. I talenti femminili non emergono, se non c’è un tessuto che dia loro la possibilità di farlo. È questa l’idea di base del concorso. Un concorso organizzato da un trust di associazioni e aziende: ilGruppo Giovani Imprenditori diConfindustria Alto Milanese, laRancilio di Parabiago (macchine del caffè), laBanca Cooperativadel Creditodi Busto Garolfo e Buguggiate, ilJCI Varesee Class Editori.

Il concorso era rivolto a squadre di studenti e studentesse delle scuole superiori, coordinate da una project leader. Ciascuna squadra doveva proporre idee nel campo di prodotti legati al caffè e realizzare un video di presentazione. Tante le scuole che hanno partecipato, tante le squadre messe in campo dall’istituto Torno di Castano Primo. E il video premiato – era il 2 dicembre – è stato quello della squadra “Drink coffee”, guidata da Giulia Bossi, proprio del Torno. Ecco allora Giulia – il 9 maggio – a raccontare il suo successo. Sicura sul palco, il microfono in mano, le immagini del video alle sue spalle. Accanto a leiFederica Simonetta, Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Alto Milanese. Inplatea i suoi compagni e i docenti dell’Istituto di Castano Primo, dove Giulia frequenta la 4° dell’indirizzo Economico.

Il passo successivo

Ma il percorso suo e della sua squadra non si fermerà qui. I ragazzi del Torno infatti sono stati selezionati per rappresentare il JCI di Varese alla fase nazionale del concorso. Vedremo ancora Giulia con la sua squadra (mista) impegnata nell’importante battaglia tutta femminile (e maschile) a favore della parità di genere.