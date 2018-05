Prato sintetico alla scuola dell’infanzia di via Gramsci: l’Amministrazione di Raffaele Cucchi dà il via ai lavori.

Prato sintetico: iniziano i lavori alla materna

Nella mattinata di martedì 15 maggio sono iniziati i lavori per la realizzazione del prato in sintetico alla scuola dell’infanzia di via Gramsci. L’intervento prevede la sistemazione dell’attuale giardino esterno, un po’ troppo polveroso e inadeguato per un buon gioco all’aperto.

La realizzazione del prato in sintetico, quindi, renderà per i bambini il gioco più sicuro, pulito e confortevole. Il costo totale dell’opera ammonta a 35.200 euro.

Nelle scorse settimane erano stati messi a disposizione altri soldi per le scuole cittadine.