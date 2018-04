Sicurezza: il cuore del lavoro”. Un titolo che suona di drammatica attualità nella Bassa bergamasca quello che i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil della Lombardia hanno organizzato per domani, primo maggio, davanti alla stazione di Bergamo alle 9.30. A un mese esatto dalla tragedia della Ecb di Treviglio la Festa dei lavoratori ricorderà Gian Battista Gatti e Giuseppe Legnani, oltre a tutte le altre vittime del lavoro che nella nostra Regione sono drammaticamente in crescita. E il costo umano della ripresa economica sta diventando ogni settimana più insostenibile.

Il corteo in centro a Bergamo

Dopo il corteo, che attraverserà le vie del centro cittadino, in piazza Vittorio Veneto parleranno i tre leader dei sindacati confederali lombardi Elena Lattuada, Ugo Duci, Danilo Margaritella. “In Lombardia i numeri sono in crescita e sono impressionanti. Le aziende lombarde sono 560mila, ma solo 29mila sono oggetto di controlli” spiegano i sindacati in una nota. “Sono numeri che ci dicono di quanto sia alto il costo sociale di questo fenomeno. In una regione ad alto sviluppo economico come la Lombardia, è inaccettabile che si continui a morire di lavoro. Si tratta ormai di un grave problema di salute pubblica. Con i primi segnali di ripresa economico-produttiva si sta verificando, nella nostra regione e nel Paese, un’intollerabile ripresa degli infortuni e delle morti sul lavoro perché ancora si investe poco per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, si lasciano esposti i lavoratori e le lavoratrici a fattori di rischio senza adeguata formazione e protezione, e anche perché sono insufficienti i controlli e le sanzioni”.

Le richieste dei sindacati

I sindacati hanno stilato sei punti programmatici da mettere sul tavolo della Regione. Sei richieste che saranno ribadite domani, non solo a Bergamo ma in diverse manifestazioni in tutta la Lombardia.

• L’aggiornamento da parte di Regione Lombardia del Piano regionale 2019-2023 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in scadenza quest’anno;

• Il rafforzamento del coordinamento tra gli enti e le parti sociali e lo sviluppo delle attività del Comitato ex art. 7 del d.lgs. 81/2008, della Cabina di regia e dei Laboratori che definiscono le linee guida e i programmi mirati d’intervento sulle principali aree di rischio;

• Reinvestire tutte le risorse provenienti dalle sanzioni per potenziare i servizi ispettivi delle Agenzie di Tutela della Salute e aumentare l’attività di controllo sui settori a maggior rischio;

• Promuovere la cultura della prevenzione e della salute e sicurezza, in primis attraverso una formazione efficace nei luoghi di lavoro, anche con l’alternanza scuola lavoro e la formazione professionale, e con linee guida specifiche e una maggiore vigilanza rispetto ai giovani, cui frequentemente sono associate condizioni di minore tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

• Rafforzare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, migliorando attribuzioni e presenza degli RLS e RLST in tutte le realtà produttive e garantendo la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza, con una gestione dei percorsi formativi attenta alla qualità dei contenuti e alla competenza dei docenti;

• Realizzare tavoli di confronto e intese territoriali attivando il Tavolo regionale di confronto con l’Inail per progetti di prevenzione mirati al miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in appoggio agli Organismi Bilaterali/Paritetici. Ma anche costituendo un Tavolo permanente di confronto con le Associazioni datoriali a livello territoriale, per analizzare gli andamenti infortunistici e delle malattie professionali, realizzando in ogni territorio un Osservatorio provinciale degli infortuni sul lavoro, e concordando maggiori investimenti in salute e sicurezza e garantendo la necessaria e obbligatoria dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per la tutela della lavoratrice e del lavoratore.

Le altre manifestazioni in Regione

Brescia: concentramento ore 9 in Piazzale Garibaldi. Alle ore 11.00 in Piazza della Loggia, interventi dei delegati Cisl e Uil. Conclusioni di Tania Scacchetti della segreteria nazionale Cgil.