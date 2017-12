Saldi 2018 Lombardia, come essere certi di fare i migliori acquisti? Manca ormai poco all’inizio del

periodo più atteso da tutti coloro che amano rinnovare spesso il guardaroba. Una volta trascorse le feste,

infatti, in Lombardia inizieranno i saldi invernali.

Saldi 2018 Lombardia le date

L’ora tanto attesa scoccherà il 5 gennaio. In tutta la Regione, come stabilito dall’apposita delibera del 14

dicembre 2011, i saldi invernali avranno inizio nel giorno che precede l’Epifania. Proseguiranno poi per

due mesi. Sarà quindi possibile concludere affari sulle collezioni invernali fino al 5 marzo.

Saldi online, come comportarsi

Il tempo però è sempre di meno, gli impegni sempre di più. Per questo per fare acquisti presto e bene

l’ecommerce sta diventando il canale preferito dai consumatori. Naturalmente bisogna affidarsi a

piattaforme affidabili, caratterizzate da grande assortimento, descrizioni minuziose, immagini di qualità,

servizi di consegna e reso efficienti e senza sorprese. Oltretutto online i prezzi sono sempre più

convenienti.

Quali piattaforme scegliere

Ci sono negozi online praticamente in ogni settore. Tralasciando i colossi dell’ecommerce, forse è meglio

preferire le realtà più specializzate. Per esempio per calzature e accessori potrebbe essere consigliabile la

piattaforma di Sangiorgio Calzature, ma la scelta potrebbe essere quella di cliccare su shop online

altamente specializzati anche per l’abbigliamento, gli articoli sportivi, i giocattoli, l’elettronica e così via.

Importante il feedback

Una delle discriminanti per fare la propria scelta è senz’altro quella dei feedback cliente. I giudizi di chi

ha già sfruttato la piattaforma sulla quale si vorrebbero fare i propri acquisti sono, infatti, fondamentali.

Rifuggire da chi ha collezionato recensioni negative e puntare su chi può vantare la massima

soddisfazione della clientela è garanzia di successo.

Contenuti e immagini

Infine, bisogna privilegiare sempre chi mette a disposizione descrizioni accurate e immagini di qualità

dimostrando accuratezza e attenzione alle esigenze del cliente. Le caratteristiche tecniche dei prodotti in

vendita e le foto sono un elemento importante per giudicare non solo ciò che si sta comprando, ma anche

la qualità della piattaforma. Più ce ne sono, più sarà facile scegliere nel modo corretto.