Servizi piccole e medie imprese: nasce Freelance Network Italia, network di freelance per la comunicazione.

Servizi piccole e medie imprese

Fare rete per condividere competenze, professionalità ed esperienze è alla base della nascita di Freelance Network Italia, un gruppo di liberi professionisti che si è formato in modo spontaneo per dare risposta alle esigenze di comunicazione delle piccole e medie imprese, italiane e non, e di altri professionisti.

Presentazione a Milano

La presentazione ufficiale si svolgerà venerdì 16 marzo, dalle 17.30 alle 19.30, nella Sala Consiliare del Municipio 4 a Milano, nel corso degli eventi della Milano Digital Week: l’ingresso all’incontro è gratuito previa registrazione su eventbrite.

In uno scenario che vede il concetto di rete e condivisione sempre più presente in diversi ambiti e a maggior ragione nel mondo della comunicazione, Freelance Network Italia si affaccia sul mercato con un approccio agile, dinamico e competitivo che si modella di volta in volta con la creazione di reti di lavoro specifiche per le esigenze dei clienti, basate anche sulla vicinanza territoriale.

Con oltre 80 professionisti, dislocati dal nord Italia fino a Roma, Freelance Network Italia è un pool di esperti con competenze in tutti gli ambiti della comunicazione: l’obiettivo è fornire servizi innovativi di qualità a un costo vantaggioso per le aziende e soddisfacente per i freelance.

“Vorremmo che Freelance Network Italia diventasse un modello di comunicazione replicabile, performante per il professionista e per le imprese” – affermano i fondatori della Rete di professionisti.

I temi

Il sistema dei social media e la rivoluzione digitale: gli strumenti a disposizione

Blogging e Seocopywriting

Brand Journalism

Grafica e web

Foto e immagini per raccontare l’azienda

Lo smartphone per video di qualità

Podcasting per aziende

La forza del network: competenze e potenzialità a servizio delle aziende