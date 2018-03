Studenti meritevoli, ecco tutti gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione di Busto Garolfo, guidata da Susanna Biondi.

Studenti meritevoli, la consegna delle borse di studio

Domenica 8 aprile 2018 alle 10.30 nell’Aula Magna della Scuola Media Caccia di via Correggio si terrà la consueta cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli studenti meritevoli. Stiamo parlando dei diplomati della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado nell’anno scolastico 2016/2017 e neo-laureati 2017.

La scadenza per la consegna della domanda

Per quanto riguarda la borsa di studio per le università, il Comune fa sapere che riguarderà quegli studenti che hanno conseguito il titolo Magistrale con un voto non inferiore a 99 su 110. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.bustogarolfo.mi.it e presentate al Protocollo entro le 12 del 22 marzo 2018 allegando copia della Tesi supporto informatico CD o chiave USB.