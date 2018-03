Trent’anni del Torno di Castano Primo, continuano i festeggiamenti per questo importante compleanno dell’istituto castanese.

Trent’anni del Torno: il prossimo evento

Sabato 17 marzo alle 10 un appuntamento da non perdere all’istituto superiore Torno di Castano Primo. Sarà ospite d’eccezione infatti Ermanno Paccagnini, professore ordinario di lettaratura italiana all’Università Cattolica di Brescia e Milano. Ma non solo questo. Infatti, Paccagnini è stato anche docente del Torno fino ai primi anni Novanta, e tra i più apprezzati critici letterari. Collabora anche – oltre che con riviste di settore – con i principali quotidiani italiani, in particolare Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera.

Il tema della giornata

Il professor Paccagnini tratterà il tema “La letteratura tra antichi e nuovi itinerari di lettura”. L’istituto, che ancora ricorda con affetto il critico letterario, invita chiunque fosse interessato a partecipare.