Vittoria nazionale per il Torno. Tema del contest: le pari opportunità.

Vittoria nazionale per un video prodotto dal Torno

Una vittoria che nasce nell’indirizzo Economico dell’istituto e che viene da lontano. In dicembre la squadra di Giulia aveva vinto il concorso ‘STEM like a lady’ organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese e altri partner, tra cui JCI. In febbraio la squadra è stata ammessa a partecipare alla fase provinciale di un concorso sulle pari opportunità organizzato dalla JCI, e ha vinto di nuovo. In maggio la stessa squadra con un altro video – il terzo – si è aggiudicata il premio nazionale.

Perché tanto impegno in simili progetti?

Lo spiegano i docenti Fabrizio Pastori e Mariella Smedile. “La comunicazione, in particolare la comunicazione web, è sempre più determinante nelle attività delle aziende e noi vogliamo che i nostri studenti dell’Economico abbiano le competenze giuste”.

Sembra proprio che i ragazzi siano sulla strada buona: il loro video ha colpito la giuria per semplicità, chiarezza ed efficacia. Grazie a questo successo uno studente del team potrà partecipare alla International PR & Media Academy 2018, in programma a Laveno a fine settembre. Nessuna paura per Giulia, Edoardo, Chiara, Ilaria, Angelo, Martina, Anna, Marco, Sofia, Martina, Roberto, Davide, Andrea: pronti a presentare il proprio lavoro. Una volta l’hanno già fatto, al Convegno ‘STEAMiamoci’, che si è tenuto lo scorso 9 maggio presso il Salone dello Studente di Milano. La prossima occasione sarà internazionale.