Cambio al timone dell’Agenzia di stampa di Regione Lombardia. A rivestire il ruolo sarà il giornalista sestese Pierfrancesco Gallizzi.

Agenzia stampa Regione Lombardia

Importante riconoscimento per Gallizzi, nuovo direttore di Lombardia Notizie. Il giornalista professionista è nato e sempre vissuto a Sesto San Giovanni. In passato è già stato vicedirettore dell’agenzia durante la presidenza di Roberto Formigoni. Nel suo passato anche il lavoro presso il ministero della Difesa con Ignazio La Russa e presso la redazione di Rtl 102.5.

Tradizione di famiglia

Il padre (con lui nella foto) è il decano dei giornalisti sestesi. Giuseppe Gallizzi, infatti, con un passato ultratrentennale al Corriere della sera e da storico presidente del Circolo della stampa di Milano. Il fratello, invece, è portavoce del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Informazione precisa e puntuale

“Farò in modo che l’informazione prodotta da Regione Lombardia sia sempre precisa e puntuale – ha detto Gallizzi – Ho già avuto modo di rapportarmi con il presidente Attilio Fontana, una persona preparata, disponibile e molto attento all’ascolto. Una virtù, quest’ultima per nulla scontata e particolarmente utile per chi svolge un lavoro come il mio. Così come, con il portavoce Paolo Sensale e al capo di gabinetto Giulia Martinelli, è iniziato un percorso basato sulla professionalità e la fiducia reciproca. Consentitemi un ringraziamento particolare a Viviana Beccalossi, con la quale ho avuto il piacere di collaborare prima dell’inizio di questa nuova avventura, una rappresentante della politica che mi ha insegnato a cogliere il senso e il valore delle Istituzioni con la ‘I’ maiuscola. Infine un pensiero a mio padre, è lui che mi ha insegnato i segreti di questo ‘mestiere’ e ancora oggi, quotidianamente, mi stimola a raggiungere nuovi e importanti traguardi”.