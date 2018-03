Albairate, il sindaco Giovanni Pioltini fa il punto su interventi e lavori in corso in paese: “Piano investimenti da 250mila euro”.

Albairate, il sindaco Pioltini: “250mila euro di interventi in paese”

Il sindaco di Albairate Giovanni Pioltini fa il punto su interventi e lavori in corso in paese, nell’editoriale del foglio informativo distribuito in paese. Questo le sue dichiarazioni: “Care cittadine, cari cittadini, continuano secondo programma gli interventi del piano investimenti 2017 per circa 250mila euro che riguardano diversi settori e tutto il territorio comunale, dal centro urbano alle aree più periferiche”.

Il primo cittadino entra nello specifico: “Ad esempio, si è già provveduto al posizionamento di nuovi giochi e attrezzature ludico – sportive nei parchi pubblici di via Bellini e via De Gasperi, anche con interventi di manutenzione su parte delle attrezzature esistenti. È stato anche ultimata la riqualificazione dell’impianto di illuminazione della palestra della scuola secondaria ed è stato eseguito l’adeguamento degli impianti elettrici in alcuni edifici comunali (il Centro Diurno Anziani e il Museo Agricolo). È in avanzato stato di realizzazione la manutenzione straordinaria nel parco Bellini, con abbattimento di alberi rinsecchiti e piantumazione di nuove essenze. A breve, si procederà con gli interventi di ripristino e riqualificazione del sistema viario comunale, come la manutenzione straordinaria e asfaltature di strade in località Ravello (vie Verdi, Donizetti e Marcatutto) e successivamente delle principali arterie di ingresso al paese (vie Baracca e Battisti)”.

Pioltini conclude: “Infine, sono in corso le procedure di gara, per oltre 100 mila euro, in merito al completamento e riqualificazione del centro sportivo comunale. È in corso il confronto tra Albairate e altri comuni del circondario con Città Metropolitana, al fine affrontare la questione del trasporto pubblico locale. Intanto, è stata scongiurata la soppressione della linea bus Z554 che collega Albairate con la stazione ferroviaria fino al compimento di una “verifica della situazione esistente” in concomitanza dell’istituzione di un tavolo tecnico”.