Albairate, la Rsa Gemellaro si allargherà per 1500 metri quadri all’interno del Parco Bellini. Matteo Pedretti polemico: “Zero consumo di suolo, solo uno slogan…”

Albairate, la Rsa Gemellaro si allarga nel Parco

Monta la polemica attorno al progetto della Rsa Gemellaro di Albairate, che si espanderà nel parco Bellini per poter realizzare un centro dedicato ai malati di Alzheimer. L’intervento, come raccontato da Settegiorni Magenta lo scorso 20 aprile, ha avuto il via libera da parte dell’Amministrazione e prevede l’utilizzo di 1500 metri quadri a prolungamento dello stabile esistente. In cambio, la dirigenza della casa di riposo realizzerà per il Comune uno stabile di 70 metri quadri con bagni e un portico di 90 metri quadri.

Pedretti polemico: “Inascoltato chi chiedeva il consumo zero di suolo”

Ma ora pare montare la polemica. Annota Matteo Pedretti, esponente del gruppo di minoranza “Per Albairate”: “Consumo di suolo zero assoluto. Vi ricordate lo slogan proposto da Vivere Albairate nelle scorse elezioni? Una bella ambizione ma spesso bisogna fare i conti con la realtà”. “Magari – prosegue il consigliere di opposizione – in molti saranno favorevoli, il famoso gioco che vale la candela, ma non vi erano altre soluzioni? Costruirlo in un terreno già edificabile? Un aspetto è certo, coloro che hanno votato la lista Vivere Albairate per un consumo di suolo zero assoluto non sono stati ascoltati, oltretutto a discapito di un parco a verde pubblico”.