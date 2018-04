Il centrodestra corre unito nella sfida al sindaco di centrosinistra Michela Palestra.

Accordo storico del centrodestra per le prossime elezioni

Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e le liste che vorranno starci insieme per sfidare il sindaco di centrosinistra Michela Palestra. Un accordo storico che vede il centrodestra correre unito. La notizia ufficiale arriva dopo diversi incontri e trattative. Il 5 aprile si terrà la riunione decisiva. Sono stati già ufficializzati i nomi per la corsa alla carica di sindaco: Michela Palestra tenta la doppietta, Michele Piva ci prova dopo essere stata candidata non eletta alla Camera per il M5S. Ma sembrerebbe accreditata anche la possibilità di un aggiunta da parte delle Forze civiche.