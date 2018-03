In vista delle elezioni amministrative ad Arese arriva la prima candidatura ufficiale: si tratta di Michaela Piva del Movimento 5 Stelle.

Arriva il primo candidato sindaco ufficiale per le elezioni amministrative di Arese. Si tratta di Michaela Piva, del Movimento 5 Stelle. A darne l’annuncio è lo stesso movimento dal loro blog on line. La Piva si era candidata alla Camera alle scorse elezioni politiche del 4 marzo, ma non è stata eletta.

E’ proprio Loris Balsamo, attuale portavoce dei grillini in consiglio comunale ad annunciare la candidatura della collega. Inoltre Balsamo spiega le ragioni del suo passo indietro.

“Sono passati quasi 3 anni dal mio ingresso in consiglio comunale ad Arese e fra poco meno di 3 mesi torneremo a votare per eleggere il nostro prossimo Sindaco. Mi aspettano quindi 3 mesi molto impegnativi per riuscire a vincere queste elezioni, nonostante io abbia deciso di non candidarmi di nuovo. Mi sono impegnato al massimo per onorare il voto ricevuto dal 10% degli elettori che hanno scelto il nostro Movimento nel 2013 e questo impegno si è trasformato nella fiducia di oltre 2500 persone nelle scorse elezioni del 4 Marzo. Questo eccellente risultato è stato merito di un gruppo forte e deciso, che è sempre stato al mio fianco in questi anni in consiglio, con l’unico obiettivo di migliorare il nostro paese.

Ora è tempo di lasciare spazio agli altri ragazzi del Movimento 5 Stelle di Arese. Chi si candiderà per le prossime elezioni ha fatto moltissimo per Arese e il nostro Movimento in questi ultimi anni, lavorando incessantemente per portare all’attenzione della popolazione, arrivando fino alle più alte istituzioni, le problematiche del nostro paese”.