La coalizione di maggioranza uscente ricandida Michela Palestra a Sindaco della città di Arese.

Michela Palestra si ricandida

Ora è ufficiale: Michela Palestra si ricandida a Sindaco alle prossime elezioni amministrative della primavera 2018. Ad annunciarlo è lei stessa, con “piacere ed orgoglio”. La serata di lancio della candidatura si terrà giovedì 5 aprile al centro civico Agorà di via Monviso 7 ad Arese. Una serata per rimettersi in gioco aperta a tutta la cittadinanza.

Riconfermata la coalizione di maggioranza

Partito democratico, Forum per la città e Arese Rinasce annunciano che per le elezioni amministrative 2018

sosterranno nuovamente la candidatura di Michela Palestra Sindaco di Arese. Le tre forze invitano la cittadinanza tutta a partecipare alla serata del 5 aprile alle ore 21 al centro Civico Agorà, in cui verrà ufficialmente avviata la campagna elettorale del candidato Sindaco Michela Palestra e in cui verranno raccontate e spiegate le ragioni per cui si intende proseguire insieme un cammino iniziato 5 anni fa e che ha prodotto cambiamenti importanti nella città di Arese. Infine, si dà appuntamento per sabato 7 aprile (presso il Centro civico a partire dalle ore 9.30) per raccogliere idee, proposte e suggerimenti per il programma elettorale.