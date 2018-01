Asilo nido di Zelo e mensa a Vermezzo: si rischiarano le nubi dopo le polemiche che hanno accompagnato la fine del 2017.

Asilo nido di Zelo e mensa a Vermezzo: si rischiarano le nubi

Sembrano rischiararsi le nubi attorno all’asilo nido di Zelo ed ai costi per la mensa nelle scuole vermezzesi a carico delle famiglie di Zelo. I due temi avevano tenuto banco nelle ultime settimane del 2017, con problematiche nate sulla scia dello scioglimento dell’Unione tra i due Comuni. Fa il punto sui recenti positivi sviluppi una nota della lista di opposizione Viviamo Vermezzo: « Zelo, nelle recenti comunicazioni, sembra aver messo impegno per sciogliere la matassa. Il nido di Zelo, infatti, frequentato anche dai bambini vermezzesi, garantirà non solo continuità nel servizio e nelle rette ma anche la misura “Nidi gratis” per le famiglie aventi diritto e residenti in entrambi i comuni”.

“Le amministrazioni devono trovare accordi”

“Inoltre – prosegue la nota – , i bambini residenti a Zelo, grazie alla compartecipazione alle spese di gestione dei plessi scolastici da parte del loro comune, manterranno il costo del buono pasto a 4,50 euro anziché a 6 euro, come era stato prospettato dall’Amministrazione di Vermezzo. Il nostro è un istituto comprensivo ed entrambe le amministrazioni devono trovare accordi che mettano la scuola in grado di operare con chiarezza e serenità”.