Assemblea di CasaPound nell’Altomilanese, “gettate le basi di una forte crescita politica”.

Si è tenuta a Castano Primo l’assemblea dei rappresentanti locali di CasaPound Italia, presieduta dal Presidente e fondatore del movimento Gianluca Iannone.

Lo annunciano in una nota i referenti territoriali di Magentino, Castanese e asse Sempione.

“Visto l’esito delle recenti elezioni regionali e politiche che hanno visto in più comuni superare la soglia del 3%, abbiamo ritenuto opportuno gettare nuove basi per una più diretta azione sul territorio, forti delle nuove adesioni di gruppi e singoli provenienti da diversi partiti della così detta destra sociale. A questo proposito siamo certi di poter iniziare con forza e determinazione la preparazione per le future elezioni amministrative che coinvolgeranno diversi comuni, tra cui Cerro Maggiore. A margine dell’assemblea sono state poi presentati progetti e attività sociali che CasaPound continua a portare avanti nell’alto milanese, dall’assistenza ai cittadini più a rischio fino alle donazioni pasquali negli orfanotrofi e reparti pediatrici”.