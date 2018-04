Il Consigliere regionale del PD condanna il tentativo di revisionismo dell’organizzazione di estrema destra.

Astuti: ” Grave la manifestazione del 25 aprile”

“Grave la manifestazione di Do.Ra, specialmente se organizzata in occasione di celebrazioni significative come quelle del 25 Aprile. Questa sedicente celebrazione assume i caratteri di una vera e propria provocazione, sia nelle modalità di svolgimento, con la previsione del rito dell’appello, sia nelle motivazioni che la animano, che nulla hanno a che fare con la pietà umana per i morti. Nel comunicato di Do.Ra, inoltre si fa riferimento al 25 Aprile come data di inizio dell’occupazione anglo americana, quando invece si tratta del giorno in cui è avvenuta la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, per mano di persone coraggiose che hanno sacrificato la propria vita per la libertà. Non possiamo tollerare che un’organizzazione che si richiama dichiaratamente all’ideologia fascista cerchi di riabilitare un periodo buio della nostra storia, con evidenti intenti revisionisti. Il ricordo per i morti in una stagione così drammatica come quella della guerra rappresenta solo un pretesto, la manifestazione di Do.Ra va condannata senza se e senza ma”.

Queste e parole del Segretario provinciale del PD di Varese. Astuti nel comunicato da riferimento alla polemica sorta in seguito alla decisione dell’associazione di estrema destra di organizzare commemorazioni in ricordo dei repubblichini caduti in occasione della lotta partigiana.