Attilio Fontana ha parlato ieri, lunedì 5 marzo, in conferenza stampa in via Bellerio.

Attilio Fontana ha superato di gran lunga Giorgio Gori alle elezioni regionali per la Lombardia. Un successo elettorale che il neo presidente di centrodestra ha voluto commentare dalla sala stampa di via Bellerio. Lavoro, sburocratizzazione e politiche rivolte alle famiglie. Sono stati questi i temi trattati nel suo intervento. “Queste elezioni ci hanno detto che la buona politica può avere ancora il sopravvento. Grazie a Matteo Salvini le elezioni regionali hanno subito un traino da quelle politiche”.

Le parole di Fontana

“Ho sentito Maroni. Con lui abbiamo già in programma di parlare delle questioni che in questo momento sono sul tavolo. Il problema principale che avvertono i cittadini è quello del lavoro. Bisogna fare il punto della situazione e vedere le tante politiche positive che sono state messe in campo dal Governo Maroni e cercare di implementare e migliorare quelle scelte. Prevediamo risorse per la ristrutturazione delle case Aler, ma è fondamentale collaborare con gli organi preposti per ripristinare la legalità”.

“Con molto pragmatismo lombardo guardiamo già al giorno dopo. Gori non pervenuto” stato invece il pensiero post elezioni di Paolo Grimoldi, Segretario Nazionale della Lega Lombarda.