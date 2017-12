Auguri di Natale a tutti i legnanesi, il sindaco sceglie di farli con un videomessaggio.

Auguri di Natale di Fratus

Un video di un minuto e mezzo per rivolgere a tutti i legnanesi “i più sinceri auguri di Buon Natale”. Protagonista il sindaco Gianbattista Fratus che auspica che questo Natale “sia per tutti sia uno spunto di speranza per il futuro della città”. “L’Amministrazione comunale – prosegue il primo cittadino – ha cercato di allietare questi giorni di dicembre con alcune iniziative che spero vi siano piaciute. Certo, tutti sappiamo che ogni cosa è migliorabile e, ve lo garantisco, nei prossimi anni cercheremo di far di meglio”.

“Non un giorno di bilanci e promesse, ma un giorno di festa per tutti”

“Ma oggi non è il giorno dei bilanci e delle promesse – continua il sindaco -, oggi è un giorno di festa per tutti, un giorno che ci aiuta a capire quanto la nostra città sia generosa e aperta alle dinamiche dei tempi che cambiano. Il santo Natale è per tutti noi il giorno della Natività e della speranza, il giorno in cui, come si usa dire, siamo tutti più buoni, ma che ci ricorda anche che abbiamo delle tradizioni da non dimenticare e da valorizzare sempre e con costante coraggio”.