Bettinardi replica al presidente del consiglio

La dura replica del capogruppo di Arese al Centro: “La verità è sempre scomoda. Per questo la presidente del consiglio sceglie la menzogna”.

Così il consigliere Giuseppe Bettinardi, capogruppo di Arese al Centro risponde al presidente Veronica Cerea.

“Al di là degli stucchevoli e anche patetici comunicati della Maggioranza, voglio rimarcare che la Minoranza ha disertato il Consiglio Comunale motivando e argomentando con responsabilità e serietà la propria decisione. Per questo torno a denunciare la mancanza di considerazione e di rispetto da parte della Maggioranza. Sono personalmente convinto che “democrazia” significhi rispetto delle procedure. Ma anche capacità di dialogo e ricerca di mediazione tra le forze politiche che rappresentano i cittadini”.

“Ritengo che chi ci amministra abbia perso un’altra occasione per tacere, con l’ennesimo arrogante atteggiamento verso le Minoranze. Ha cercato in ogni modo di spostare l’attenzione dei cittadini, lasciando anche intendere che tale manifesto disagio nascondesse altri fini politici. Ancora una volta la Maggioranza non ha mostrato rispetto e considerazione dei cittadini”.