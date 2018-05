Biblioteca, il sindaco Fratus si dice disponibile a un incontro con il comitato. Non subito, però.

In apertura di consiglio comunale, martedì sera 15 maggio, il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus ha annunciato la propria disponibilità a incontrare i rappresentanti del comitato Biblioteca sì, sprechi no. La richiesta era stata protocollata una decina di giorni fa, mentre il comitato si apprestava a tagliare il traguardo delle 4.500 firme. “Dopo la pubblicazione da parte dell’Amministrazione dei documenti di fattibilità della nuova biblioteca e del trasferimento di numerosi uffici all’ex tribunale – argomentavano gli attivisti -, il Comitato ritiene opportuno un confronto con l’Amministrazione, sia politico che tecnico, per far valere le proprie ragioni e quelle della cittadinanza che ha sottoscritto la petizione”.

L’incontro solo dopo il Palio

Fratus si è quindi detto disponibile, ma ha escluso che il confronto possa avvenire prima del Palio, considerati gli impegni che questo comporta. E anche per l’assemblea pubblica sul tema della nuova biblioteca sarà necessario aspettare: “Ritengo che sarà fattibile quando avremo un’idea di progettazione – ha spiegato il primo cittadino in consiglio comunale -. Per ora abbiamo soltanto localizzato l’area e finanziato il progetto. Gli uffici stanno ancora lavorando al bando”.