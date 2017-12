Bocciato emendamento per la realizzazione di un parcheggio multipiano alla fermata MM1 Rho-Fiera.

“Durante la discussione del Bilancio per il 2018 di Regione Lombardia ho proposto con un emendamento il finanziamento della realizzazione del parcheggio multipiano di interscambio da anni previsto alla fermata della metropolitana Rho-Fiera (a Rho in fondo a via Risorgimento, sull’area che già ospita un parcheggio a raso). L’emendamento che ho presentato è stato oggi bocciato dalla maggioranza di centrodestra che governa la Regione. Peccato. Occasione persa. Questo parcheggio è fondamentale per consentire ai pendolari, studenti e lavoratori, di raggiungere Milano utilizzando la metropolitana MM1 di Rho-Fiera o il treno, linea Passante, che ferma lì. L’opera, che interessa un’intera fetta della Regione molto più ampia del territorio rhodense, è considerata strategica in tutta la pianificazione del trasporto pubblico, era prevista sin dai tempi dell’insediamento della Fiera di Milano a Rho-Pero nel 2005, riconfermata in occasione di Expo Milano 2015, ma mai finanziata. La Regione bocciando il mio emendamento ha perso un’ ottima occasione per fare la sua parte, anche considerando che in quell’area sarà realizzato nel prossimo futuro il progetto del post-Expo, che prevede la realizzazione dello Human Technopole, del nuovo ospedale Galeazzi, di una città della ricerca e dell’Università e di un campus per studenti…”.