Bussolati (Pd): “Del Gobbo si prende meriti non suoi”: è polemica dopo l’uscita dell’assessore regionale sul progetto.

Bussolati: “Vergognoso”

“Vergognoso e scorretto millantare quella che è la diretta consequenzialità di un iter burocratico avviato già in precedenza in sinergia con il Ministero dello Sviluppo economico – e che ha visto proprio a Magenta, nel 2015, un passaggio importante con la presentazione ai cittadini dell’interramento dei cavi e della costruzione della centrale elettrica -, come un risultato della giunta Maroni”. Duro l’affondo del segretario metropolitano Pietro Bussolatiall’ex sindaco, assessore regionale uscente, Luca Del Gobbo, dopo le sue dichiarazioni sulla centrale elettrica di Magenta.

“Del Gobbo si scusi”

“La giunta regionale che parla di sostenibilità e attenzione all’ambiente, proprio agli sgoccioli della legislatura, non è per nulla credibile. Così come non lo è l’assessore Del Gobbo che usa un servizio a beneficio dei cittadini per farsi campagna elettorale. Del Gobbo chieda scusa ai magentini”, chiosa l’esponente dem.