Bussolati sul treno per ascoltare i pendolari. Mercoledì 20 dicembre il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, che la scorsa settimana aveva puntando il dito contro le criticità dei trasporti. Appuntamento alle 7.45 alla stazione di Magenta; alle 8.34 prenderà il treno per Milano.

Tutti in treno

“Viaggiare, meglio. Si può? Decisamente!”: questo lo slogan con cui si mobilita domani, mercoledì 20, il PD Milano Metropolitana sul tema dei trasporti in Lombardia. Saranno oltre 50 i volontari impegnati nella mobilitazione nelle stazioni di Milano e dell’area Metropolitana, per denunciare i disservizi del trasporto regionale e incontrare i pendolari, al mattino, dalle 7 alle 9, e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30.

Il commento di Bussolati

“Come dice lo slogan Viaggiare meglio si può, decisamente è un progetto serio per i trasporti ferroviari in Lombardia, quello di cui in questi anni non s’è vista traccia, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto sotto gli occhi dei pendolari, costretti a viaggiare su treni vecchi, invivibili e perennemente in ritardo. Ecco perché ci mobilitiamo, perché un trasporto regionale sostenibile e di qualità è un diritto. Il diritto ad una mobilità a misura dei lombardi – conclude Bussolati – è quello che il nostro candidato Giorgio Gori vuole impegnarsi ad assicurare”.

LA LETTERA DEI PENDOLARI A BABBO NATALE