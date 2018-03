La Lista Insieme per Pregnana comunica ai cittadini che viene attuato un passaggio di consegne all’interno della Giunta Comunale e del Gruppo Consiliare di maggioranza.

L’Assessore e Consigliere Comunale Fabio Degani il giorno 12 marzo 2018 ha infatti presentato le proprie dimissioni dai due organi politico-amministrativi di cui faceva parte. Lo stesso giorno il Sindaco Angelo Bosani ha nominato come nuovo Assessore il Consigliere Roberta Borghi. La surroga del seggio in Consiglio Comunale avverrà invece, secondo quanto previsto dallo Statuto, durante la prossima seduta, dove è previsto il subentro della prima dei non eletti Giovanna Scalzo.