Santa Messa per i lavoratori.

Anche una Santa Messa per i lavoratori a Canegrate

Data importante quella del 1 maggio e in paese si è celebrata anche una Santa Messa per i lavoratori. Alle 11 autorità e dipendenti si sono ritrovati davanti alla Parcol, ditta di via Isonzo che recentemente ha vissuto momenti non facili per assicurare la continuità produttiva. La cerimonia è stata proposta dalle Acli. Presente anche il sindaco Roberto Colombo, il suo vice Matteo Modica, l’assessore alle Politiche lavorative Franca Colombo, l’assessore alla Cultura di San Giorgio su Legnano Claudio Ruggeri, l’ex assessore alle Politiche sociali di Legnano Gian Piero Colombo, la Polizia locale e la Protezione civile di Canegrate. Non è mancata la maggioranza e opposizione del Consiglio comunale di Canegrate al gran completo.

I prossimi appuntamenti

La giornata rientrava nell’abito delle iniziative pe per la festa dei lavoratori. La sera di lunedì 2 aprile è andata in scena “La notte del lavoro narrato”. E si prosegue: venerdì 4, alle 21, al Polo culturale, incontro sul tema “Il lavoro di trovare lavoro: servizi e opportunità del territorio” con interventi di Eurolavoro, Centro servizi Villa Corvini, Elfi, Coop Albatros e Federazione Maestri del lavoro; lunedì 7, alle 19, al Marilyn’s Bar happy hour di poesia “Un tweet o un haiku per il lavoro” con la Cultura dei sogni; venerdì 11, alle 21, al Polo culturale, concerto di Francesco Marelli in “Poca voeija de lavora’: lavoro e ozio nelle canzoni delle osterie milanesi”, a cura della Coop Bell’Unione.

