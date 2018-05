L’emendamento proponeva l’entrata nel camposanto dei piccoli animali d’affezione mediante trasportino e i cani muniti di guinzaglio e museruola.

“Molto dispiaciuto” si è dichiarato il proponente Ruggiero Delvecchio, consigliere e coordinatore di Forza Italia. “Si è persa un’occasione per dare un nuovo segnale di attenzione dell’Amministrazione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Al tempo stesso, verso le cittadine e i cittadini di Settimo Milanese che amano i propri animali. Proibire l’ingresso ai cimiteri di cani e gatti, a tutti gli effetti membri di famiglia, non ha senso, e lascia spazio anche a margini di discrezionalità e ambiguità. Bisogna essere attenti non solo agli animali d’affezione, ma a tutti gli esseri senzienti che vivono in città e che vanno tutelati e rispettati. L’istanza ha visto anche il parere favorevole di tantissimi cittadini che hanno votato il nostro sondaggio sui social e che hanno chiesto a gran voce la modifica di una norma vetusta”.