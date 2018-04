Cerro Maggiore, parla Alex Airoldi

Spaccatura nella Lega, Airoldi solidale col Carroccio al suo fianco

Alex Airoldi, candidato della lista civica “Progetto comune per Cerro e Cantalupo”, interviene sulla spaccatura nella Lega Nord. Perchè il nucleo storico del Carroccio di Cerro Maggiore è al suo fianco, mentre la Circoscrizione di Legnano e la segreteria provinciale del Ticino della Lega hanno dichiarato che il movimento sosterrà invece la candidatura di Nuccia Berra per il centrodestra.

“Tutta la lista Progeto Comune – afferma Airoldi – esprime piena solidarietà a Marina Lazzati e agli altri amici che hanno sempre incarnato la Lega a Cerro per l’espulsione decisa dal provinciale del movimento per la scelta di appoggiare la nostra lista civica. Piena stima e solidarietà quindi a questi amici che hanno scelto con coraggio di condividere un progetto nato e cresciuto per il paese. Registriamo anche le parole del provinciale della Lega e della signora Berra che sostengono che la scelta di dividersi sia stata nostra: è certamente vero che la scelta è stata nostra proprio perchè dalle segreterie provinciali, e ribadisco dai livelli provinciali, è stato deciso il nome di Berra come candidato sindaco del centrodestra. Nome non condiviso da noi e dagli amici dell’ormai ex Lega cerrese sin da subito – prosegue Airoldi -per una nostra sensibilità e visioni differenti, tra cui, per il nostro gruppo, anche la nostra massima trasparenza che ci ha portati a escludere sin da subito un appoggio a chiunque abbia un’attività privata che sia o che possa essere in possibile concorrenza con una medesima attività comunale. La cosa non è certamente vietata ma noi abbiamo preferito fare altre scelte. Auguriamo comunque che ora il confronto si sposti sui programmi per il paese e sulle idee per migliorarlo”.