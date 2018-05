Il consigliere regionale per Berra.

A sostegno del candidato sindaco Nuccia Berra di “Centrodestra unito” è arrivato il consigliere regionale Franco Lucente (Fratelli d’Italia). Lui in pase per supportare la lista.

Tra i suoi compagni di partito in lista c’è Daniel Dibisceglie che era presente all’incontro.

