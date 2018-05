Nuccia Berra candidata sindaco.

Nuccia Berra correrà per “Centrodestra unito”

Nuccia Berra ha reso noti nome e logo della lista elettorale di cui sarà candidata alle comunali del 10 giugno a Cerro Maggiore: si chiamerà “Centrodestra unito” e compaiono i simboli di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia.

“I tre partiti – avevano dichiarato nei giorni scorsi – correranno insieme con una lista unica alle elezioni amministrative comunali. I partiti, dopo aver valutato il programma e una serie di nominativi, hanno individuato in Nuccia Berra di Forza Italia, il proprio candidato sindaco”. Nel weekend appena trascorso la lista di Berra, che in paese è farmacista, si è presentata ai cittadini per la raccolta firme, a breve saranno resi noti tutti i componenti della stessa.

Berra insieme ad alcuni componenti della lista:



Gli altri schieramenti

Sono 7 i candidati sindaco che si sfideranno in paese: oltre a Berra, in campo l’ex sindaco Teresina Rossetti con la lista civica “Noi con Teresina Rossetti, l’altro ex primo cittadino Antonio Lazzati con la lista civica “Insieme con Antonio Lazzati”, l’ex vice sindaco e assessore Piera Landoni con la lista civica”Bene Comune”, Edoardo Martellodel Movimento 5 Stelle, Fabio Tomasoni con la lista civica “Noi per Cerro e Cantalupo” sostenuto da Casapound e Alex Airoldi con la lista civica “Progetto Comune” appoggiata dal nucleo storico della Lega Nord cerrese.