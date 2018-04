Alex Airoldi con lista civica.

I componenti della lista civica di Alex Airoldi

La lista civica “Progetto Comune per Cerro e Cantalupo” sarà guidata dal candidato sindaco Alex Airoldi, al suo fianco anche il nucleo originario della Lega Nord di Cerro che ha preso le distanze dalla lista di centrodestra guidata da Nuccia Berra.

Ecco chi è in lista al fianco di Airoldi: Lucrezia Vandoni (già membro Pro Loco), Roberto Croci (già in parrocchia e oratorio), Marco Lattuada, Paola Gagliano, Davide Albanese (presidente società sportiva Fudoshin karate operante a Cantalupo), Giuseppina Laganà (volontaria parrocchia e centro sportivo), Cristian Porcu (membro associazione sportiva, non vedente ed esperto di lotta alle barriere architettoniche), Nicoletta Celi, Matteo Famengo (attivista del Controllo di vicinato), Luigi Signo’,Monica Pati, Stefano Dell’Acqua (membro associazione sportiva), Gioacchino Uroni, Massimo Bellante e Daniela Conti.

“I cittadini sono stanchi di non trovare risposte – ha dichiarato Roberto Croci durante la presentazione della lista -, il paese è fermo da troppi anni, la nostra lista per tutti e con tutti, siamo persone ben radicate sul territorio, conosciamo le problematiche del paese e vogliamo metterci in gioco per risolverle”.

“Siamo un gruppo con tanto entusiasmo – ha aggiunto Lucrezia Vandoni -, con conoscenza e vissuto del territorio. Serve una ventata di aria fresca: e la risposta siamo noi”.

Gli altri schieramenti in campo

In campo c’è anche la lista civica “Noi con Teresina Rossetti” dell’ex sindaco Teresina Rossetti,“Insieme con Antonio Lazzati” dell’altro ex primo cittadino Antonio Lazzati, la lista civica dell’ex vice sindaco e assessore Piera Landoni, la lista civica supportata da Casapound “Noi per Cerro e Cantalupo” guidata da Fabio Tomasoni, la lista di centrodestra con Nuccia Berra e il Movimento 5 Stelle di Edoardo Martello.