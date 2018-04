Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per le elezioni a Cerro si sta presentando proprio in questi momenti ai cittadini in piazza.

Edoardo Martello si presenta in piazza

Edoardo Martello è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative. Direttore di banca, si sta presentando proprio in questi minuti in piazza ai cittadini.

“Tra i nostri obiettivi c’è quello di portare più attenzione all’ambiente, semafori intelligenti. Inoltre la sistemazione e riqualificazione del sottopasso di via Marelli, che continua ad allagarsi. Infine vogliamo riportare il cittadino al centro della vita politica, riportando inoltre il Palio a Cerrro, coinvolgendo anche Cantalupo. E nella frazione vogliamo portare anche servizi comunali”.

Il Movimento, forte del vento nazionale, pensa di poter ottenere un buon risultato anche a Cerro.