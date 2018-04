Teresina Rossetti, ecco la sua lista.

La lista civica “Noi con Teresina Rossetti”

L’ex sindaco di Cerro Maggiore Teresina Rossetti guiderà la lista civica “Noi con Teresina Rossetti” per le elezioni comunali del 10 giugno. Lei la candidata sindaco scelta dal gruppo, una notizia resa ufficialmente nei giorni scorsi. “Siamo una squadra nuova con tanta energia e voglia di fare” spiega Rossetti.

Ecco tutti i nominativi della lista:

Teresina Rossetti (classe 1955, sindaco uscente, dal 1976 responsabile amministrativa di un’importante società tedesca; in pensione da pochi giorni, prosegue la sua attività come consulente della stessa ditta), Candiani Gian Luigi detto Gigi (classe 1964, di origini cantalupesi ma residente a Cerro, dirige un’azienda individuale di servizi nel settore informatico), è vice presidente della squadra di calcio Aurora Cerro Maggiore Cantalupo), Giovanni Cattaneo (classe 1957, è stato responsabile di linea in un’importante azienda valtellinese; in pensione ha al suo attivo diversi anni come dirigente-accompagnatore della società Legnano Calcio e come accompagnatore del coro Ars Nova di Cerro), Paolo Ceriotti (classe 1959, libero professionista nel settore impianti elettrici è volontario al centro don Vittorio Branca), Massimo Gullà (classe 1959, ha lavorato per 35 anni in municipio, suo ultimo incarico agente notificatore: sarà in pensione dal 31 maggio), Marco Lavazza (classe 1965, ex assessore ai al Commercio e poi al Lavori pubblici ed Ecologia nella giunta Rossetti, lavora in un’azienda leader nel settore materiale compositi come responsabile industrializzazione prodotti e processi), Carlotta Lualdi (classe 1994, laureanda in Mediazione linguistica e culturale, cerrese cresciuta in oratorio dove è stata animatrice ed educatrice e tuttora vi collabora come volontaria), Sabrina Lualdi (classe 1977, titolare di un’agenzia viaggio a Cerro Maggiore, dove vive dalla nascita; è attiva nell’associazione Cerro Shopping e nella Protezione civile), Elisabetta Lucchini (classe 1981, lavora in una società della zona nel campo della sicurezza sul lavoro come impiegata addetta alla gestione del personale), Pierangelo Marcelan detto Pier (classe 1970, ha esperienza nel settore della grande distribuzione-ristorazione e gestisce un’attività commerciale a Cerro), Giovanni Marino Marchetti (cantalupese di nascita, da oltre 30 anni dirige un’azienda pubblicitaria; ha cantato e recitato a fianco di Anita Bollati nella Compagnia dialettale cantalupese; è segretario della sezione Combattenti e reduci e simpatizzanti di Cantalupo), Mauro Nucera (classe 1977, avvocato civilista e procuratore sportivo, è cresciuto a Cerro e lavora a Legnano. Ha importanti esperienze in ambito giuridico in rinomati studi legali), Alessandra Pinna (classe 1970, è socio dirigente nella squadra di calcio Aurora Cerro Maggiore Cantalupo), Milena Quero (classe 1967, estetista diplomata, è titolare di un centro benessere e si occupa di organizzazione e gestione eventi), Stefania Toniazzo (classe 1985, cerrese da sempre, ha lavorato come animatrice per bambini e insegnato alla scuola dell’infanzia Bernocchi, attualmente gestisce il negozio Arcobaleno di Cerro), Laura Totè (classe 1970, laureata in legge, si occupa di diritto civile e immobiliare, è volontaria del Cam-Centro ausiliario minorile di Milano, membro del coro parrocchiale di Cerro e del gruppo di lettura cerrese), Bruno Venturini (classe 1957, diplomato geometra, pensionato e tuttora in carica come amministratore delegato e direttore tecnico e compartecipe di un’importante società dell’edilizia generale, è consigliere e sponsor della società calcistica Aurora Cerro Maggiore Cantalupo e associato Cobaty International).

ECCO LE FOTO DEI COMPONENTI DELLA LISTA: