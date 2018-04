Il candidato del Movimento 5 Stelle.

“Finalmente ci siamo!”. Così il Movimento 5 Stelle annuncia l’importante incontro in programma sabato 28 aprile nel centro del paese. Alle 10, a lato del municipio, gli attivisti presenteranno infatti il loro candidato sindaco e la lista che lo sosterrà. La lista ha ricevuto l’ok dai vertici del movimento e ha quindi il via libera per la corsa elettorale.

Gli sfidanti

La campagna elettorale vede presente anche la lista civica “Noi con Teresina Rossetti” dell’ex sindaco Teresina Rossetti, quella “Insieme con Antonio Lazzati” dell’altro ex primo cittadino Antonio Lazzati, quella “Noi per Cerro Maggiore e Cantalupo” che ha il sostegno di Casapound, la lista civica dell’ex vice sindaco e assessore Piera Landoni e la lista civica “Progetto comune”.