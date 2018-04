Movimento 5 Stelle a Cerro Maggiore.

Ecco la squadra del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle ha presentato il suo candidato sindaco Edoardo Martelloper le elezioni comunali del 10 giugno. E ora ecco i componenti della lista che sfiderà gli avversari nella campagna elettorale.

Edoardo Martello (50 anni, lavora in un’importante banca da 28 anni oggi come direttore, abita a Cerro, dal 1994 al 200 ha lavorato in due filiali a Cerro e Cantalupo), Mauro Colombo (classe 1980, cerrese, impiegato in un ufficio tecnico di un’azienda aeronautica, attivista da sempre attendo alle questioni ambientali e sviluppo tecnologico), Raffaella Terracciano (classe 1982, sposata con l’ex portavoce del movimento in Consiglio comunale ed ex candidato sindaco Livio Zapparoli, responsabile di un punto vendita di telefonia, attivista della prima ora si è occupata dalla comunicazione del gruppo consiliare e ha lavorato durante tutta la scorsa consigliatura a supporto dei temi sicurezza e ambiente), Daniele Cirucca (65 anni, abita a Cantalupo, con la famiglia si occupava di rifiuti e scarti industriali, specializzandosi in tecnologie per recupero e trattamento, energie rinnovabili e geotermia), Alberto Guarnieri (classe 1976, vive a Cantalupo, geometra libero professionista, riveste il ruolo di istruttore tecnico nell’Area urbanistica-edilizia privati di alcuni Comuni della zona), Francesca D’Anna (39 anni, è consulente nel settore sicurezza sul lavoro e igiene alimentare), Angelo Gagliano (classe 1958, di Cantalupo, è in pensione e ha lavorato da sempre nel settore calzaturiero), Francesco Monteleone (classe 1976, cerrese, piccolo imprenditore locale nel settore carrelli elevatori), Giuseppe D’Anna (58 anni, pensionato, abita a Cantalupo), Marilena Caiata (classe 1976, abita a Cerro, libero professionista nel settore del benessere), Raffaella Lavazza (classe 1964, cerrese, diploma di scuola magistrale, ha avuto esperienze lavorative e di volontariato nel sociale con bimbi e anziani), Lucio Chinello (classe 1956, pensionato, ha lavorato come cuoco per un’azienda di servizio, ha fatto parte di squadre di basket come atleta a livello agonistico e allenatore amatoriale, ex membro volontario della Protezione civile in un paese del Varesotto), Simona Cesarin (classe 1974, perito in informatica, lavora in una delle maggiori aziende di tlc italiane, è stata allenatrice Fipav per bambini e giovani ed educatore sportivo Coni e attiva nel sociale).

Gli sfidanti

In campo c’è anche la lista civica “Noi con Teresina Rossetti” dell’ex sindaco Teresina Rossetti,“Insieme con Antonio Lazzati” dell’altro ex primo cittadino Antonio Lazzati, la lista civica dell’ex vice sindaco e assessore Piera Landoni, la lista civica supportata da Casapound “Noi per Cerro e Cantalupo” guidata da Fabio Tomasoni, la lista di centrodestra con Nuccia Berra e la lista civica “Progetto comune per Cerro e Cantalupo” di Alex Airoldi che ha il sostegno del nucleo storico della Lega Nord cerrese.