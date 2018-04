Centrodestra unito con Nuccia Berra.

Il centrodestra con Nuccia Berra, Alex Airoldi con la sua lista

Ora è ufficiale: Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia correranno insieme con una lista unica alle elezioni comunali del 10 giugno a Cerro Maggiore. Loro candidato sindaco sarà Nuccia Berra, farmacista in paese. “I partiti – spiegano in una nota – dopo aver valutato il programma e una serie di nominativi, hanno individuato in Berra, di Forza Italia, il proprio candidato sindaco. Nei prossimi giorni presenteremo il nostro simbolo, programma e candidati”.

A questo punto Alex Airoldi correrà da solo con la lista civica “Progetto Comune” che aveva presentato a gennaio e che puntava a un centrodestra unito ma senza immaginare a un epilogo come quello odierno.

Le altre liste in campo

Corrono alle elezioni comunali anche la lista civica “Insieme con Antonio Lazzati” dell’ex sindaco Antonio Lazzati, la lista civica “Noi con Teresina Rossetti” dell’ex primo cittadino Teresina Rossetti, quella dell’ex vice sindaco e assessore Piera Landoni , in corsa anche il Movimento 5 Stelle e la lista civica “Noi per Cerro e Cantalupo” sostenuta da Casapound.