Piera Landoni in corsa.

La lista civica di Piera Landoni

Piera Landoni aveva annunciato di correre alle elezioni comunali del 10 giugno alla guida di una lista civica. Ora è stato annunciato il nome della lista: si tratta di “Bene Comune”.

“Non abbiamo la bacchetta magica, ma un grande ideale sì: lavorare con persone appassionate al bene comune” spiega la candidata. Che prosegue: “Difficile fare il sindaco ma io ci voglio provare mettendo la faccia insieme ad alcuni professionisti. Non professionisti della politica ma persone che hanno realizzato qualcosa nel proprio lavoro, vita e comunità. Persone che hanno dimostrato di lavorare, in diversi settori, per il bene comune, senza promettere la luna a nessuno. Ho fatto squadra con persone di buon senso, confrontandomi e ascoltando il territorio, aprendo e non chiudendo a nessuno la possibilità di fare, costruire un pezzettino di bene comune per il proprio bene. Nessuna promessa fantasmagorica”.

Landoni è stata insegnante e da 22 anni lavora in Regione Lombardia occupandosi di salute, welfare, rapporti istituzionali e politiche di genere. “Come assessore comunale di Cerro – prosegue – ho costituito una Rete antiviolenza composta dai 51 Comuni del Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense e sono stata eletta Presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’azienda socio sanitaria territoriale ovest Milano. Occupandomi dei miei concittadini, dai più piccoli ai più anziani, tutto per me ha acquistato un valore più grande. Persone, bisogni, sogni e speranze sono diventati parte della mia vita quotidiana”.

Le altre liste in campo

Corrono anche la lista civica “Noi con Teresina Rossetti” dell’ex sindaco Teresina Rossetti,“Insieme con Antonio Lazzati” dell’altro ex primo cittadino Antonio Lazzati, la lista civica supportata da Casapound “Noi per Cerro e Cantalupo” guidata da Fabio Tomasoni, la lista di centrodestra con Nuccia Berra e il Movimento 5 Stelle di Edoardo Martelloe la lista civica “Progetto Comune” di Alex Airoldi che ha il supporto del nucleo storico della Lega Nord cerrese.