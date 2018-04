Teresina Rossetti in corsa alle comunali.

Anche Teresina Rossetti candidata alle elezioni di giugno

Ci sarà anche Teresina Rossetti tra i candidati sindaco in corsa alle elezioni comunali di giugno. L’ex sindaco oggi, martedì 17 aprile, ha conferma la sua presenza a capo di una lista civica. “Un gruppo di persone – spiega Rossetti – molto attive nella comunità. Ci presenterà nei prossimi giorni così come il programma”.

Rossetti è ferma e decisa anche quando qualcuno le ricorda la caduta della sua giunta e l’arrivo del commissario in paese: “Non ho niente da nascondere, non sono stata io a portare quella situazione – commenta Rossetti -: prova ne è che il commissario ha approvato il bilancio, che era il nostro, poche ore dopo essersi insediato”.

Gli altri schieramenti

Oltre a Rossetti, in campo ci sono già alcuni sfidanti: Antonio Lazzati (già sindaco a Cerro per 10 anni e uno dei “ribelli” della vecchia maggioranza) sarà a capo anche lui di una sua lista civica, stessa cosa per Piera Landoni (ex vice sindaco e assessore); praticamente certa la corsa anche per il Movimento 5 Stelle, vuole esserci anche il movimento di estrema destra Casapound. Presenza sicura anche quella della lista civica “Progetto Comune” dei portavoce Alex Airoldi e Lucrezia Vandoni che non ha ancora annunciato però il suo candidato.