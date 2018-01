Il Consiglio della Regione ha destinato 500mila euro per aiutare concretamente i cittadini lombardi che si trovano in una situazione di difficoltà.

Regione: passa il provvedimento di Cecchetti

Ad annunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti (Lega), relatore del provvedimento votato oggi al Pirellone con cui viene destinato l’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale a iniziative di solidarietà.

Il vicepresidente del Consiglio regionale: “Sostegno concreto”

“Questi 500mila euro derivano dai risparmi ottenuti grazie al taglio dei costi della politica e andranno alle associazioni che svolgono attività caritativa come la distribuzione gratuita di pasti o di altri generi di prima necessità in Lombardia. Un sostegno concreto – continua Cecchetti – in un momento dove è necessario dare risposte serie ai cittadini in stato di povertà che purtroppo ogni anno aumentano sempre più, basti pensare che a Milano nel 2017 sono stati 30mila i milanesi che hanno chiesto aiuti alimentari alla Caritas Ambrosiana. Occorre – conclude Cecchetti – un forte cambio di rotta a livello nazionale nelle politiche sul lavoro e sul sostegno alle famiglie in modo da migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini”