Cisliano: taglio del nastro per i nuovi ambulatori medici di via Piave, che sorgono negli ex locali della scuola primaria.

Cisliano, ecco i nuovi ambulatori: inaugurazione sabato 7 aprile

Sono pronti i nuovi ambulatori medici di via Piave, a conclusione di uno dei progetti maggiormente attesi a Cisliano con la riqualificazione degli ex locali della scuola primaria: l’Amministrazione comunale cislianese invita tutti i cittadini al simbolico taglio del nastro che si svolgerà alle 16 di sabato 7 aprile. Dopo i saluti istituzionali delle autorità e l’inaugurazione, benedizione dei locali dal parte di don Mauro Loi. A seguire, sarà possibile visitare i locali con la partecipazione degli stessi medici di base. Per concludere, rinfresco offerto dall’Amministrazione. La manifestazione sarà allietata dal corpo musicale Mascagni.