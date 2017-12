“La Provincia è in punto di riferimento per sindaci, amministratori locali e cittadini”.

Le parole del Presidente della Provincia di Varese

«Abbiamo lavorato per dare vita all’Ente di area vasta e creare una Provincia al servizio dei sindaci, degli amministratori locali e dei cittadini. E grazie al lavoro siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, confermato anche da una serie di progettualità e iniziative concrete quali ad esempio l’importante partita relativa ad Alptransit o alla creazione del gestore unico del servizio idrico integrato Alfa, che da qualche mese ha già avviato anche la fase operativa». Con queste parole il Presidente della Provincia di Varese ha aperto la conferenza stampa di fine anno, durante la quale ha tracciato un bilancio del lavoro fatto e fissato le priorità progettuali da portare avanti nei prossimi mesi.

Il pareggio di bilancio

«Un altro risultato importante, non certo scontato, che abbiamo raggiunto è stato il pareggio di bilancio – ha proseguito Vincenzi – Questo grazie a una serie di azioni quali la cessione di beni non strategici, una attenta revisione della spesa e al lavoro fatto per ottenere risorse, finanziamenti dal Governo e dal Patto per la Lombardia».

Una rapida ricognizione dei servizi

Vincenzi ha fatto poi una rapidi ricognizione sui servizi, «che la Provincia ha continuato a garantire anche a fronte di una disponibilità finanziaria risicata. In tema di viabilità abbiamo investito 3 milioni 200 mila euro per manutenzioni, piano neve, cura del verde e segnaletica. Per le scuole abbiamo ottenuto 5 milioni di finanziamenti dal Miur e stanziato 1 milione e 800 mila euro fondi della Provincia per manutenzioni edifici e impianti. Per quanto riguarda la competenza relativa all’Ambiente abbiamo confermato la gestione aree protette, portato avanti l’attività dell’Osservatorio lago di Varese ed effettuato una serie di interventi per il contenimento specie vegetali infestanti sui laghi». Vincenzi ha poi ricordato i risultati ottenuti in tema di trattamento rifiuti, dove «sono stati raggiunti e superati nella differenziata gli obiettivi nazionali e regionali (Il pro-capite 2016 di rifiuto totale si attesta a 458,41 kg/ab, in linea con l’obiettivo regionale di 455 kg/ab., fissato per il 2020. Mantiene il trend costantemente in crescita la produzione di rifiuto differenziato, che nel 2016 raggiunge e supera quota 67%, portandosi al 67,4%, dal 65,9% del 2015) e la costituzione e l’avvio operativo di Alfa per quanto concerne il servizio idrico integrato». Un altro progetto ricordato è quello legato alla costituzione della via Francisca del Lucomagno, «iniziativa di ampio respiro poiché coinvolge tutto il nostro territorio e crea una connessione anche con la vicina Svizzera e con le altre province interessate su temi quali cultura, turismo e promozione territoriale».

L’agenda per i prossimi mesi

Il Presidente ha poi fissato l’agenda dei prossimi mesi: «Continueremo a sviluppare i progetti Interreg che vedono l’Ente nel ruolo di capofila e che per lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibile quali la realizzazione di stazioni di interscambio trasporto auto- bici, lo sviluppo della rete ciclopedonale, ma anche di bonifica delle acque del Ceresio e l’importante partita di Alptransit. E proprio sui lavori che interesseranno i comuni lungo la linea ferroviaria, vorrei ricordare il percorso costruito da Provincia e condiviso con Regione, Rfi e gli amministratori locali. Una collaborazione che portato all’individuazione degli interventi, alla progettazione condivisa e al reperimento dei fondi necessari per i primi cantieri. Nel 2018 lavoreremo per avviare i primi interventi per un importo pari a 15 milioni di euro».