A Bareggio ben sette candidati sindaci alle elezioni amministrative del 10 giugno. Le liste verranno depositate entro il 12 maggio, ma negli ultimi giorni sembra essersi definitivamente delineato lo scenario…. affollato.

Sette candidati sindaci

In corsa ci saranno l’uscente Giancarlo Lonati (Pd e Io amo Bareggio), Patrizia Ribaga (Sinistra in Movimento), Enrico Montani (Voi con noi), Linda Colombo (Lega, Forza Italia e lista civica), Ermes Garavaglia (Bareggio nel cuore e Gente di Bareggio), Monica Gibillini (lista civica) e Flavio Ravasi (Movimento 5 Stelle). Sul giornale in edicola un approfondimento e qualche gossip…